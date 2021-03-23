Эпидемиолог оценила возможность повторно прививаться «Спутником V»

Прививаться повторно вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет нельзя, заявила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В эфире «Соловьёв LIVE» специалист отметила, что векторная вакцина даёт достаточно высокий подъём антител и предполагается, что её действие будет достаточно длительным.

«Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

По её словам, если проводить повторную вакцинацию этим же препаратом, например, через два года, то, возможно, его компоненты будут разрушаться антителами, которые могут сохраняться в организме.

Она уточнила, что повторно привиться можно будет «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что уже 6,3 млн россиян сделали прививку от COVID-19 одним компонентом, из них полностью процесс прошли 4,3 млн человек.