Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов

В Москве ушёл из жизни бывший заместитель главы Службы внешней разведки России генерал-полковник Виталий Маргелов. Об этом сообщил его сын Михаил Маргелов.

«Отец умер сегодня около 21:00 мск в госпитале ФСБ. Причина — COVID-19, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение лёгких», — рассказал он ТАСС.

По словам Михаила Маргелова, организацией церемонии прощания и похорон будет заниматься СВР.

«Пока врачи не сказали, какими могут быть похороны, открытыми или закрытыми. Ориентировочно, прощание будет в конце недели, в четверг-пятницу», — уточнил он.

Виталию Маргелову было 79 лет. На службу в разведку он попал в 1965 году, а в 1980-е был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах. С 1997 по 2003 год Маргелов занимал пост заместителя директора СВР по оперативным вопросам.

Отец Маргелова — советский военачальник, командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов.

В декабре 2020 года на 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк.

В ноябре на 82-м году жизни умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России.