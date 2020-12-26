Умер легендарный советский разведчик, экс-офицер MI6 Джордж Блейк

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Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни, сообщили в Службе внешней разведки России.
Умер легендарный советский разведчик, экс-офицер MI6 Джордж Блейк
  • © Пресс-бюро СВР РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова.

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — сказал он.

Согласно данным СВР, Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме.

В августе 1944 года Блейк стал работать в голландской секции британской разведки, а после окончания войны британские спецслужбы переориентировали его основную работу на Советский Союз.

В Гамбурге Блейк начал изучать русский язык, а в октябре 1948 года его назначили резидентом СИС в Сеуле, где мужчина получил задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии. С началом войны в Корее мужчину направили в лагерь, а в 1951 году он предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

В последующие годы Блейк продолжал сотрудничать с советской разведкой, однако в 1961 году он был вызван в Лондон и допрошен, после чего суд приговорил его к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года заключения был организован побег Блейка из тюрьмы, а с помощью друзей в 1965 году он перебрался в Москву.

Мужчине было присвоено звание полковника внешней разведки.

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