Беглов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

«Сегодня привился вторым компонентом вакцины. Чувствую себя хорошо, так же, как и после первой инъекции», — цитирует ТАСС Беглова.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что «в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины».

Также URA.RU сообщало, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.