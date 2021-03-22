Путин назвал число вакцинировавшихся от коронавируса в России

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Российский лидер Владимир Путин назвал число вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Путин назвал число вакцинировавшихся от коронавируса в России
  • РИА Новости

«Так, в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», — сообщил президент.

Согласно данным на 22 марта, за сутки в России выявлено 9284 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 466 153 случая COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.

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