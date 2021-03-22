Экс-депутата Дагестана приговорили к 12 годам колонии строгого режима

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Бывший депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов по решению Бабушкинского суда Москвы приговорён к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере.
Экс-депутата Дагестана приговорили к 12 годам колонии строгого режима
  • РИА Новости

«Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК России, и ему назначено наказание... в виде лишения свободы сроком на 12 лет, штрафа в размере 50-кратной суммы взятки в сумме 8 млн рублей», — цитирует пресс-секретаря суда Александру Савельеву ТАСС.

Бывший депутат также на пять лет лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти.

Абдулатипов будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Брат бывшего главы Дагестана, депутат Народного собрания республики Раджаб Абдулатипов был задержан в сентябре 2018 года.

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