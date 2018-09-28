Суд арестовал брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Короткая ссылка
Суд в Махачкале арестовал на два месяца брата бывшего главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова.
Суд арестовал брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
  • © СК России

Об этом сообщает Следственный комитет в опубликованном в мессенджере «Там-Там» заявлении.

«Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», — говорится в сообщении.

О задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе стало известно 26 сентября. Отмечается, что члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

В конце августа суд в Махачкале арестовал главу дагестанского Фонда ОМС

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить