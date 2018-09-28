Суд арестовал брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
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Об этом сообщает Следственный комитет в опубликованном в мессенджере «Там-Там» заявлении.
«Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», — говорится в сообщении.
О задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе стало известно 26 сентября. Отмечается, что члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.
В конце августа суд в Махачкале арестовал главу дагестанского Фонда ОМС