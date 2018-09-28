Суд арестовал брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Суд в Махачкале арестовал на два месяца брата бывшего главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова.

Об этом сообщает Следственный комитет в опубликованном в мессенджере «Там-Там» заявлении.

«Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», — говорится в сообщении.

О задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе стало известно 26 сентября. Отмечается, что члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

В конце августа суд в Махачкале арестовал главу дагестанского Фонда ОМС