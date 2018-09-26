СК заявил о задержании брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

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Раджаб Абдулатипов, депутат Народного собрания Дагестана, брат бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова задержан за участие в преступном сообществе.
СК заявил о задержании брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК России.

«Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК России («Участие в преступном сообществе»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, члены этого преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее источник сообщил о задержании Раджаба Абдулатипова в Махачкале.

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