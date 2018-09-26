СК заявил о задержании брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК России.
«Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК России («Участие в преступном сообществе»)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, члены этого преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.
Ранее источник сообщил о задержании Раджаба Абдулатипова в Махачкале.