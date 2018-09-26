СМИ: В Дагестане задержали брата экс-главы республики Абдулатипова
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Раджаб Абдулатипов задержан сотрудниками ФСБ», — уточнил собеседник агентства.
При этом он не уточнил, по какому делу прошло задержание.
В октябре 2017 года российский лидер Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики Владимира Васильева.
5 февраля 2018 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства региона.