СМИ: В Дагестане задержали брата экс-главы республики Абдулатипова

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Депутата Народного собрания Дагестана и брата экс-главы республики Раджаба Абдулатипова задержали в Махачкале.
СМИ: В Дагестане задержали брата экс-главы республики Абдулатипова
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Раджаб Абдулатипов задержан сотрудниками ФСБ», — уточнил собеседник агентства.

При этом он не уточнил, по какому делу прошло задержание.

В октябре 2017 года российский лидер Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики Владимира Васильева.

5 февраля 2018 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства региона.

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