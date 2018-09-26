СМИ: В Дагестане задержали брата экс-главы республики Абдулатипова

Депутата Народного собрания Дагестана и брата экс-главы республики Раджаба Абдулатипова задержали в Махачкале.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Раджаб Абдулатипов задержан сотрудниками ФСБ», — уточнил собеседник агентства.

При этом он не уточнил, по какому делу прошло задержание.

В октябре 2017 года российский лидер Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики Владимира Васильева.

5 февраля 2018 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства региона.