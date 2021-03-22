В Союзлегпроме прокомментировали ситуацию с ценами на одежду

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин прокомментировал ситуацию с ценами на одежду.

«Сейчас сложно сказать, как конкретно повысится стоимость продукции в магазине, но она совершенно точно не вырастет так, как выросла цена сырья», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, из-за роста цен на нефть повышается стоимость части синтетических тканей. Такую же тенденцию производители отмечают и в случае с натуральными волокнами, к примеру с хлопком.

«Однако прямой зависимости цены одежды от стоимости сырья нет, на неё влияют и другие факторы. Более того, речь идёт о продукции не первой необходимости», — пояснил Разбродин.

Как добавил эксперт, на данный момент лёгкая промышленность — это скорее товары отложенного спроса, поскольку покупательские интересы и структура потребительской корзины изменились.

Ранее сообщалось, что ретейлеры в России прогнозируют подорожание одежды и обуви к лету.

Как сообщал телеканал «360», исполнительный директор организации Дмитрий Востриков рассказал о причинах повышения цен на отдельные виды продуктов в России.