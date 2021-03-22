Ретейлеры в России прогнозируют подорожание одежды и обуви к лету

Российские ретейлеры прогнозируют подорожание одежды, обуви и аксессуаров к началу летнего сезона из-за роста стоимости материалов и повышения расходов на логистику, а также на увеличение фонда оплаты труда, пишет газета «Коммерсантъ».

Многие ретейлеры связывают предстоящее возможное повышение цен на товары с ростом закупочных цен, в частности на хлопок, стоимость которого возросла на 20—35%.

Руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн, например, прогнозирует повышение конечной цены хлопковых изделий на 20—30%.

По её словам, уже предстоящим летом могут заметно подорожать коллекции российских брендов.

Президент Baon Илья Ярошенко, в свою очередь, ожидает роста цен в осенне-зимний сезон.

Основатель бренда Dorogobogato Семён Пименов объясняет изменение стоимости материалов постоянным колебанием курса доллара.

«Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнёт падать», — считает он.

При этом гендиректор D’S Damat в России Эмиль Оруджлу отмечает, что рост цен на все виды тканей наблюдается не первый год, что обусловлено, в частности, дефицитом некоторых тканей.

По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, участники рынка, особенно в массовом сегменте, будут повышать цены постепенно.

В Минпромторге также выразили мнение, что ретейлеры будут демпфировать цены, чтобы резко не снизить обороты и не потерять клиентов.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен в России на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь.