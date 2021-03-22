Мурашко дал прогноз вакцинации от COVID-19 в России

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль дал прогноз относительно вакцинации от COVID-19 в России.
Мурашко дал прогноз вакцинации от COVID-19 в России
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«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V», и дополнительные поставки будут ещё «ЭпиВакКороны», производственные планы сейчас свёрстаны, поэтому больше 30 млн человек... привиты будут ориентировочно до 15 июня», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что «в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины».

Также URA.RU сообщало, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.

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