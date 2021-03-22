На Московском НПЗ сэкономили 10,5 млн кубометров воды за три года

Московский НПЗ по итогам прошлого года в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод. Это стало возможным благодаря инновационным биологическим очистным сооружениям «Биосфера», заявили в пресс-службе предприятия.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Технологии «Биосферы», разработанные российскими учёными, гарантируют очистку воды до 99,9% и дают возможность её повторного использования в производстве. На МНПЗ «Биосфера» начала работу в 2017 году, строительство подобного комплекса на Омском НПЗ планируется завершить в 2021 году», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что за три года работы «Биосфера» на МНПЗ сэкономила более 10,5 млн кубометров — объём почти двух Химкинских водохранилищ.

Ранее сообщалось, что в День воссоединения с Россией в Крыму открыли новый Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тыс. симферопольцев.