В Ассоциации экспертов рынка ретейла прокомментировали ситуацию с ценами

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов прокомментировал ситуацию с ценами.

«Расходы действительно растут и у fashion-ретейла, и у других участников рынка, но с точки зрения тех цен, которые будут предложены покупателю, не всё так однозначно», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ретейлеры всё так же будут предлагать какое-то промо или скидки, а новые коллекции у них всегда заметно дороже, чем те, которые находятся в продаже более длительное время.

«То, что цены растут и будут расти, это, наверно, уже свершившийся факт, его обсуждать не стоит. Если в контексте того, как здесь можно сэкономить, ответ простой: нужно ориентироваться не на новые коллекции, а на те, которые уже устаревают. А устаревают они уже буквально через несколько месяцев», — отметил Карпов.

Ранее сообщалось, что ретейлеры в России прогнозируют подорожание одежды и обуви к лету.

Как сообщал телеканал «360», исполнительный директор организации Дмитрий Востриков рассказал о причинах повышения цен на отдельные виды продуктов в России.