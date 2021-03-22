Московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы «Топ-3» номинирован на премию WSIS Prizes 2021 конкурса ООН.
Московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом информирует НСН.

«Единая цифровая платформа московского здравоохранения открывает новые возможности для внедрения передовых разработок и улучшения качества диагностики в столице», — рассказала заммэра.

Сервис работает в поликлиниках города более полугода. За это время медики поставили с его помощью более 1 млн диагнозов.

Цифровая разработка «Топ-3» создана компанией «СберМедИИ» совместно с правительством Москвы. Проект с помощью искусственного интеллекта позволяет определить на основании жалоб пациента три наиболее вероятных диагноза.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», в финал премии столицы в области архитектуры и градостроительства в 2021 году вышло 38 проектов.

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