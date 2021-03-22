Мишустин сообщил об утверждении программы производства СПГ

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания сообщил, что «утверждена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ)».

«Она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Это приоритетная задача, которая была поставлена президентом», — заявил премьер.

Он отметил, что «за 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны вырасти в три раза».

В январе заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание о ходе подготовки долгосрочной программы развития производства СПГ в России.

Также сообщалось, что специалисты МЧС России разработают требования безопасности, которые будут предъявляться к объектам производства и хранения СПГ.