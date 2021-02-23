МЧС разработает требования безопасности к объектам производства и хранения СПГ

Специалисты МЧС России разработают требования безопасности, которые будут предъявляться к объектам производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.

В ведомстве сообщили, что «спланирована нормотворческая деятельность, направленная на выработку российских требований безопасности, предъявляемых к объектам СПГ, с учётом мировых аналогов».

«К примеру, требуется определить максимально допустимые объёмы хранения СПГ, противопожарные расстояния между технологическим оборудованием», — рассказали в министерстве.

В октябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.