МЧС разработает требования безопасности к объектам производства и хранения СПГ

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Специалисты МЧС России разработают требования безопасности, которые будут предъявляться к объектам производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ).
МЧС разработает требования безопасности к объектам производства и хранения СПГ
  • globallookpress.com
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.

В ведомстве сообщили, что «спланирована нормотворческая деятельность, направленная на выработку российских требований безопасности, предъявляемых к объектам СПГ, с учётом мировых аналогов».

«К примеру, требуется определить максимально допустимые объёмы хранения СПГ, противопожарные расстояния между технологическим оборудованием», — рассказали в министерстве.

В октябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.

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