Патрушев рассказал о переоснащении МЧС
- РИА Новости
По его словам, соответствующая комплексная программа будет разработана под эгидой кабмина России.
«В настоящее время правительством России организована разработка комплексной программы переоснащения до 2030 года подразделений МЧС и подведомственных организаций новейшими образцами пожарной и спасательной техники», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.