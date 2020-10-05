Патрушев рассказал о переоснащении МЧС

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.
Патрушев рассказал о переоснащении МЧС
  • РИА Новости

По его словам, соответствующая комплексная программа будет разработана под эгидой кабмина России.

«В настоящее время правительством России организована разработка комплексной программы переоснащения до 2030 года подразделений МЧС и подведомственных организаций новейшими образцами пожарной и спасательной техники», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.

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