Патрушев рассказал о переоснащении МЧС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.

По его словам, соответствующая комплексная программа будет разработана под эгидой кабмина России.

«В настоящее время правительством России организована разработка комплексной программы переоснащения до 2030 года подразделений МЧС и подведомственных организаций новейшими образцами пожарной и спасательной техники», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.