Забайкалью выделят 200 млн рублей на пожарную безопасность

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.
Забайкалью выделят 200 млн рублей на пожарную безопасность
  • © Александр Авилов

Об этом сообщается на сайте правительства.

«На эти деньги построят три модульных пожарных депо. Они будут готовы к эксплуатации сразу после возведения. Часть федеральной помощи пойдёт на закупку новой пожарной техники», — говорится в заявлении.

Предполагается, что это «в целом позволит подразделениям МЧС более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и эффективнее бороться с возгораниями».

Ранее стало известно, что северный авиационный центр «Авиалесоохраны» планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в Арктической зоне.

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