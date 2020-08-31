Число природных пожаров в России снизилось на 39% за неделю

Короткая ссылка
МЧС сообщает, что число природных пожаров на территории России за неделю снизилось на 39%, их площадь снизилась на 63%.
Число природных пожаров в России снизилось на 39% за неделю
  • РИА Новости

«По сравнению с показателями прошлой недели, количество очагов природных пожаров уменьшилось на 39%, площадь пожаров — на 63%», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Было выявлено более 5,4 тыс. термических точек.

На прошлой неделе для тушения пожаров было использовано почти 2 тыс. тонн воды.

Ранее стало известно, что северный авиационный центр «Авиалесоохраны» планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в Арктической зоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить