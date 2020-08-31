Число природных пожаров в России снизилось на 39% за неделю
- РИА Новости
«По сравнению с показателями прошлой недели, количество очагов природных пожаров уменьшилось на 39%, площадь пожаров — на 63%», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Было выявлено более 5,4 тыс. термических точек.
На прошлой неделе для тушения пожаров было использовано почти 2 тыс. тонн воды.
Ранее стало известно, что северный авиационный центр «Авиалесоохраны» планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в Арктической зоне.