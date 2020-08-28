В Сибири планируют создать авиацентр для борьбы с лесными пожарами

Северный авиационный центр «Авиалесоохраны» планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в арктической зоне.

«Сегодня прорабатывается вопрос о создании в Красноярском крае северного авиационного центра «Авиалесоохраны», — цитирует ТАСС замглаву Рослехоза Александра Агафонова.

Отмечается, что авиацентр будет использоваться для тушения наиболее сложных и удалённых пожаров на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Предполагается создание необходимых площадок подскока для авиации.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России в течение ближайших дней сохраняются потенциальные условия для возникновения лесных пожаров.