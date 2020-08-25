Гидрометцентр назвал регионы, где сохраняется опасность лесных пожаров

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На территории нескольких регионов в России в ближайшие дни существуют потенциальные условия для возникновения лесных пожаров. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Гидрометцентр назвал регионы, где сохраняется опасность лесных пожаров
  • РИА Новости

«Очаги пожарной опасности сейчас в республике Коми, в Центральном федеральном округе — это Липецкая, Воронежская, Курская, Тульская область. В Южном федеральном округе много регионов, где существуют условия для пятого класса пожарной опасности: там и Волгоградская, и Астраханская, и Ростовская области, и Калмыкия, и Краснодарский край», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в Северо-Кавказском федеральном округе, Алтайском, Красноярском краях, Иркутской области также не исключены природные пожары.

«Это не значит, что лесные пожары там непременно будут. Это значит, что существуют условиях для их возникновения», — отметил синоптик.

Ранее стало известно, что, по состоянию на 24 августа, на территории России действовало 79 лесных пожаров, которые активно тушили.

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