В Томской области рассказали о ситуации с лесными пожарами

В лесах Томской области по состоянию на 21 августа три пожара потушены, ещё два возгорания остаются действующими.

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на сообщение администрации региона.

За последние сутки лесопожарные формирования потушили два очага в Верхнекетском лесничестве и один пожар в Тимирязевском лесничестве на общей площади 8,5 га.

«На сегодняшний день в регионе действует два лесных пожара на 25 га в Бакчарском и Верхнекетском районах, один из них — в Верхнекетском лесничестве — локализован», — говорится в сообщении.

Класс пожарной опасности в лесах региона по условиям погоды понизился до 1,7.