В Томской области рассказали о ситуации с лесными пожарами
- РИА Новости
Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на сообщение администрации региона.
За последние сутки лесопожарные формирования потушили два очага в Верхнекетском лесничестве и один пожар в Тимирязевском лесничестве на общей площади 8,5 га.
«На сегодняшний день в регионе действует два лесных пожара на 25 га в Бакчарском и Верхнекетском районах, один из них — в Верхнекетском лесничестве — локализован», — говорится в сообщении.
Класс пожарной опасности в лесах региона по условиям погоды понизился до 1,7.