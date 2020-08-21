В Томской области рассказали о ситуации с лесными пожарами

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В лесах Томской области по состоянию на 21 августа три пожара потушены, ещё два возгорания остаются действующими.
В Томской области рассказали о ситуации с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на сообщение администрации региона.

За последние сутки лесопожарные формирования потушили два очага в Верхнекетском лесничестве и один пожар в Тимирязевском лесничестве на общей площади 8,5 га.

«На сегодняшний день в регионе действует два лесных пожара на 25 га в Бакчарском и Верхнекетском районах, один из них — в Верхнекетском лесничестве — локализован», — говорится в сообщении.

Класс пожарной опасности в лесах региона по условиям погоды понизился до 1,7.

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