Новак провёл совещание по долгосрочной программе развития производства СПГ

Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание о ходе подготовки долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа в России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Во время совещания было отмечено, что «природный газ является наиболее перспективным топливом, удовлетворяющим требования экологического законодательства и способным выполнить роль переходного топлива к углеродно-нейтральной экономике будущего».

В сообщении говорится, что «спрос на природный газ будет плавно расти — как на территории России для целей газификации и энергообеспечения субъектов, а также в качестве автомобильного топлива, так и в целях производства сжиженного природного газа (СПГ) и поставки его как российским потребителям, так и на экспортные рынки».

Новак заявил, что «реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объём производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года».

«Кроме того, это обеспечит около $150 млрд дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. Также ожидается, что реализация потенциала по развитию СПГ сможет привести к дополнительному росту ВВП около 1,5% в год после выхода на эту потенциальную мощность», — отметил вице-премьер.

Ранее российская компания «Газпром» оценила влияние коронавирусной инфекции на перспективы мировой отрасли СПГ.