В «Газпроме» оценили влияние коронавируса на перспективы СПГ

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Российская компания «Газпром» оценила влияние коронавирусной инфекции на перспективы мировой отрасли сжиженного природного газа (СПГ).
В «Газпроме» оценили влияние коронавируса на перспективы СПГ
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании, пандемия негативно отразилась на отрасли СПГ.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции негативно отразилась на перспективах развития мировой отрасли СПГ, прогноз ввода новых мощностей по его производству в мире снижен», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим в компании добавили, что, как ожидается, в будущем спрос на СПГ продолжит расти.

«Россия обладает достаточным ресурсным потенциалом для наращивания производства СПГ», — добавили в «Газпроме».

В октябре бывший министр энергетики России, а ныне вице-премьер Александр Новак заявил, что в перспективе страна сможет нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%.

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