Новак оценил перспективы России на рынке СПГ

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в перспективе страна сможет нарастить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) до 25%.

Новак в своём видеообращении для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020 заявил, что по итогам 2019 года Россия произвела более 40 млрд кубических метров газа в виде СПГ, «что на 49% больше, чем годом ранее».

По словам министра, к 2025 году общая мощность российских проектов составит более 68 млн тонн в год.

«В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Новак дал прогноз по доле углеводородов в мировом энергобалансе.