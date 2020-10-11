Новак оценил перспективы России на рынке СПГ
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Новак в своём видеообращении для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020 заявил, что по итогам 2019 года Россия произвела более 40 млрд кубических метров газа в виде СПГ, «что на 49% больше, чем годом ранее».
По словам министра, к 2025 году общая мощность российских проектов составит более 68 млн тонн в год.
«В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Новак дал прогноз по доле углеводородов в мировом энергобалансе.