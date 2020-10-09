Новак дал прогноз по доле углеводородов в мировом энергобалансе

Министр энергетики России Александр Новак в ходе выступления в рамках Мировой энергетической недели дал прогноз по доле углеводородов в мировом энергобалансе.

«Конечно, мы должны понимать, говоря о ВИЭ, о водороде, что углеводороды никуда не уйдут», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, «даже к 2050 году их в мировом энергобалансе будет львиная доля».

Он допустил, что «возможно, в Европе будет другой энергобаланс, для этого важно сегодня понимать, какие будут условия, чтобы весь земной шар обеспечить энергией».

Новак также сообщил, что Россия одновременно готова и к производству энергии по новым технологиям: ВИЭ и водородной энергии.

«Мы готовы участвовать в таких разработках совместно с другими странами», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России совместно с заинтересованными организациями проведёт Энергетическую неделю БРИКС 10—16 октября.