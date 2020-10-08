Энергетическая неделя БРИКС состоится 10—16 октября
- Reuters
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Главным событием станет встреча министров энергетики стран-участниц. Она состоится 14 октября под председательством Александра Новака в формате видеоконференции. Планируется обсудить вопросы координации международных усилий по преодолению последствий пандемии в энергетическом секторе и другие темы.
Программа также включает Международный фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Он пройдёт 10 октября в Саранске.
15 октября в Москве состоится ежегодное собрание Платформы энергетических исследований БРИКС.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.