Энергетическая неделя БРИКС состоится 10—16 октября

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Минэнерго России совместно с заинтересованными организациями проведёт Энергетическую неделю БРИКС 10—16 октября.
Энергетическая неделя БРИКС состоится 10—16 октября
  • Reuters

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Главным событием станет встреча министров энергетики стран-участниц. Она состоится 14 октября под председательством Александра Новака в формате видеоконференции. Планируется обсудить вопросы координации международных усилий по преодолению последствий пандемии в энергетическом секторе и другие темы.

Программа также включает Международный фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Он пройдёт 10 октября в Саранске.

15 октября в Москве состоится ежегодное собрание Платформы энергетических исследований БРИКС.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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