Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение

Расходы столицы на программу здравоохранения в первые два месяца текущего года превысили 101 млрд рублей, сообщила ТАСС министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

«Здравоохранение — ключевая отрасль по объёмам бюджетных затрат в Москве. Всего за два месяца 2021 года расходы на программу превысили 101,1 млрд рублей. А с учётом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе — феврале 2021 года достигли 141,6 млрд рублей», — сказала Зяббарова.

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