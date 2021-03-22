Власти Москвы рассказали о расходах на здравоохранение
- РИА Новости
«Здравоохранение — ключевая отрасль по объёмам бюджетных затрат в Москве. Всего за два месяца 2021 года расходы на программу превысили 101,1 млрд рублей. А с учётом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе — феврале 2021 года достигли 141,6 млрд рублей», — сказала Зяббарова.
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