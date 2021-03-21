Гинцбург высказался о выработке защитных антител у переболевших COVID-19
- РИА Новости
«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
Согласно данным на 21 марта, в течение суток в России выявили 9299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 456 869 случаев COVID-19.
URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.