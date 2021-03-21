Гинцбург высказался о выработке защитных антител у переболевших COVID-19

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» высказался о выработке защитных антител у переболевших COVID-19.

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Согласно данным на 21 марта, в течение суток в России выявили 9299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 456 869 случаев COVID-19.

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