Гинцбург высказался о выработке защитных антител у переболевших COVID-19

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» высказался о выработке защитных антител у переболевших COVID-19.
Гинцбург высказался о выработке защитных антител у переболевших COVID-19
  • РИА Новости

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Согласно данным на 21 марта, в течение суток в России выявили 9299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 456 869 случаев COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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