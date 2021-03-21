В России за сутки выявили 9299 случаев коронавируса

В течение суток в России выявили 9299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 9632 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 456 869 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. За сутки умер 371 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 392 пациента. Общее число летальных исходов — 95 030. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 069 395 пациентов. За сутки выздоровели 8743 человека, накануне — 11 279. URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.