В России за сутки выявили 9299 случаев коронавируса

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В течение суток в России выявили 9299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 9632 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 9299 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 456 869 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умер 371 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 392 пациента. Общее число летальных исходов — 95 030.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 069 395 пациентов. За сутки выздоровели 8743 человека, накануне — 11 279.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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