В Москве за сутки выявили 1511 случаев коронавируса
- РИА Новости
Накануне в столице выявили 1728 заболевших.
Всего в городе зарегистрировано 1 011 463 случая заболевания.
За сутки скончались 50 пациентов. Общее число летальных случаев — 16 128.
Также за 24 часа вылечился 1371 человек. Всего за время пандемии в Москве выздоровели после COVID-19 931 296 пациентов.
Всего в России за сутки выявили 9299 случаев коронавируса.
URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.