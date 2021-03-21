В Москве за сутки выявили 1511 случаев коронавируса

В Москве в течение суток зафиксировано 1511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в столице выявили 1728 заболевших.

Всего в городе зарегистрировано 1 011 463 случая заболевания.

За сутки скончались 50 пациентов. Общее число летальных случаев — 16 128.

Также за 24 часа вылечился 1371 человек. Всего за время пандемии в Москве выздоровели после COVID-19 931 296 пациентов.

Всего в России за сутки выявили 9299 случаев коронавируса.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.