В Химках произошёл пожар на стекольном заводе
- © РИА Новости / Николай Хижняк
«В 15:26 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56», — говорится в сообщении.
В 16:48 был локализован пожар на площади 500 кв. м.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, пожар произошёл на стекольном заводе.
Ранее в Химках в многоэтажном доме, предположительно, был взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту данного происшествия, в результате которого погибли три человека.