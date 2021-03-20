В Химках произошёл пожар на стекольном заводе

В Химках загорелось нежилое здание, пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

«В 15:26 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56», — говорится в сообщении.

В 16:48 был локализован пожар на площади 500 кв. м.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, пожар произошёл на стекольном заводе.

Ранее в Химках в многоэтажном доме, предположительно, был взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту данного происшествия, в результате которого погибли три человека.