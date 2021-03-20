Спецкомиссия оценит ущерб от утечки нефти в Саратовской области

Власти Саратовской области создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачёвском районе. Об этом сообщили в правительстве региона.

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