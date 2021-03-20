Спецкомиссия оценит ущерб от утечки нефти в Саратовской области
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«Глава региона Валерий Радаев поручил руководству Министерства природных ресурсов и экологии создать специальную комиссию из числа оперативных служб для оценки ущерба аварии...» — цитирует РИА Новости сообщение.
Как отмечается, собственникам нефтепровода поручено «незамедлительно» приступить к ликвидации последствий происшествия.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что в Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м.