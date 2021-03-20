В Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода

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В Пугачёвском районе Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС России.
В Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода
  • © РИА Новости / Валерий Шустов

«Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО «Транснефть — Приволга» в Пугачёвском районе Саратовской области», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, площадь разлива составляет около 700 кв. м, при этом угрозы загрязнения водоёмов или возгорания нет.

До ближайшего населённого пункта Орловка — 5 км, угрозы населению также нет.

На месте аварии работают 40 человек и 15 единиц техники.

Ранее на станции трубопровода в Амурской области произошёл разлив нефтепродуктов

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