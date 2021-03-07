В Амурской области произошёл разлив нефтепродуктов

В Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области.

Отмечается, что разлив произошёл на территории нефтеперерабатывающей станции, была обнаружена утечка из соединения сифонного крана в каре резервуара.

В ведомстве сообщили, что «вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования».

«Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Все причины инцидента выясняются.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования «Транснефти» и оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что прокуратура Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении.