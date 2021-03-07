В Амурской области произошёл разлив нефтепродуктов

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В Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области.
В Амурской области произошёл разлив нефтепродуктов
  • © ГУ МЧС России по Амурской области

Отмечается, что разлив произошёл на территории нефтеперерабатывающей станции, была обнаружена утечка из соединения сифонного крана в каре резервуара.

В ведомстве сообщили, что «вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования».

«Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Все причины инцидента выясняются.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования «Транснефти» и оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что прокуратура Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении.

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