В Амурской области произошёл разлив нефтепродуктов
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Отмечается, что разлив произошёл на территории нефтеперерабатывающей станции, была обнаружена утечка из соединения сифонного крана в каре резервуара.
В ведомстве сообщили, что «вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования».
«Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Все причины инцидента выясняются.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования «Транснефти» и оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.
В конце декабря 2020 года сообщалось, что прокуратура Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении.