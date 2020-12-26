Прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в НАО

Прокуратура Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении, сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратурой округа организована проверка по сообщению ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу по факту разлива нефтеводосодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении, разрабатываемом ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия вылетели представители прокуратуры округа, ГУ МЧС России по НАО и других ведомств.

«В результате разгерметизации нефтесборного коллектора произошёл разлив нефтеводосодержащей жидкости в объёме до 110 куб. м», — добавили в ведомстве.

В настоящее время участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует.

25 декабря СМИ сообщали, что в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости.