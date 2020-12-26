Прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в НАО

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Прокуратура Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении, сообщается на сайте ведомства.
Прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в НАО
  • РИА Новости

«Прокуратурой округа организована проверка по сообщению ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу по факту разлива нефтеводосодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении, разрабатываемом ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия вылетели представители прокуратуры округа, ГУ МЧС России по НАО и других ведомств.

«В результате разгерметизации нефтесборного коллектора произошёл разлив нефтеводосодержащей жидкости в объёме до 110 куб. м», — добавили в ведомстве.

В настоящее время участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует.

25 декабря СМИ сообщали, что в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости.

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