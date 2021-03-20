СК возбудил дело из-за отравления школьников в Смоленской области

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации школьников с признаками пищевого отравления в Смоленской области. Об этом информирует СУ СК России по региону.
СК возбудил дело из-за отравления школьников в Смоленской области
  • РИА Новости

Отмечается, что дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«На данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы №2 с признаками кишечной инфекции», — заявили в СК.

Шестеро детей госпитализированы в состоянии средней тяжести, десять школьников находятся на амбулаторном лечении.

Следователи устанавливают организацию, которая оказывала услуги питания в школьной столовой.

Ранее сообщалось, что следователи Кабардино-Балкарии начали проверку появившейся в соцсетях информации об отравлении воспитанников одного из детсадов Нальчика испорченными продуктами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить