СК возбудил дело из-за отравления школьников в Смоленской области

Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации школьников с признаками пищевого отравления в Смоленской области. Об этом информирует СУ СК России по региону.

Отмечается, что дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«На данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы №2 с признаками кишечной инфекции», — заявили в СК.

Шестеро детей госпитализированы в состоянии средней тяжести, десять школьников находятся на амбулаторном лечении.

Следователи устанавливают организацию, которая оказывала услуги питания в школьной столовой.

Ранее сообщалось, что следователи Кабардино-Балкарии начали проверку появившейся в соцсетях информации об отравлении воспитанников одного из детсадов Нальчика испорченными продуктами.