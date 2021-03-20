В России за сутки выявили 9632 случая коронавируса
- © РИА Новости
Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 447 570 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 392 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 443 пациента. Общее число летальных исходов — 94 659.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 060 652 пациента. За сутки выздоровели 11 279 человек, накануне — 12 337.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.