В России за сутки выявили 9632 случая коронавируса

В течение суток в России выявили 9632 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 9699 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 447 570 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 392 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 443 пациента. Общее число летальных исходов — 94 659.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 060 652 пациента. За сутки выздоровели 11 279 человек, накануне — 12 337.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.