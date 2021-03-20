В России за сутки выявили 9632 случая коронавируса

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В течение суток в России выявили 9632 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 9699 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 9632 случая коронавируса
  • © РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 447 570 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 392 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 443 пациента. Общее число летальных исходов — 94 659.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 060 652 пациента. За сутки выздоровели 11 279 человек, накануне — 12 337.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. 

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала необходимость сохранения масочного режима в России.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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