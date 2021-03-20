Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о пожаре в Карачаево-Черкесии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о пожаре в пункте выдачи интернет-заказов в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали пять человек.
Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о пожаре в Карачаево-Черкесии
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В СК обратили внимание на обращение депутата Госдумы с просьбой провести проверку газораспределительной организации республики после случаев утечки газа на одном и том же участке газопровода в декабре 2020 года и марте 2021 года, в результате которых пострадали люди и погиб один человек.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководству регионального подразделения СК России представить полную информацию о ходе расследования указанного уголовного дела и ранее проведённой доследственной проверки, а также о наличии взаимосвязи между сообщёнными автором обращения случаями утечками газа и травмированием людей», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

13 марта в пункте выдачи интернет-магазина Wildberries в Усть-Джегуте произошла утечка газа, вызвавшая возгорание, в результате чего пять человек были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Проверка показала, что утечка произошла из-за непринятия работниками АО «Газпром газораспределение Черкесск» мер по поддержанию в надлежащем состоянии подземных газопроводов низкого давления.

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