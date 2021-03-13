Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи интернет-магазина в Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Как пишет агентство, инцидент произошёл в Усть-Джегуте.

«13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегуте на Курортной улице, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек. Причины возгорания устанавливаются», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что на небольшом литейном производстве в городе Златоусте произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.

Следователи организовали доследственную проверку.