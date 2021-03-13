Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии
- РИА Новости
Как пишет агентство, инцидент произошёл в Усть-Джегуте.
«13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегуте на Курортной улице, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек. Причины возгорания устанавливаются», — сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что на небольшом литейном производстве в городе Златоусте произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.
Следователи организовали доследственную проверку.