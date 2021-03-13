Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Короткая ссылка
Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи интернет-магазина в Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Пять человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии
  • РИА Новости

Как пишет агентство, инцидент произошёл в Усть-Джегуте.

«13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегуте на Курортной улице, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены пять человек. Причины возгорания устанавливаются», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что на небольшом литейном производстве в городе Златоусте произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.

Следователи организовали доследственную проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить