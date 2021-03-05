СК начал проверку по факту смерти человека при взрыве в Златоусте

Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти человека в результате взрыва газового оборудования на небольшом литейном производстве в городе Златоусте Челябинской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

Отмечается, что взрыв произошёл при разгрузке баллонов с кислородом. В результате хлопка газа один человек погиб, ещё один пострадал.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на небольшом литейном производстве в городе Златоусте произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.