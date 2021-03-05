СК начал проверку по факту смерти человека при взрыве в Златоусте
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
Отмечается, что взрыв произошёл при разгрузке баллонов с кислородом. В результате хлопка газа один человек погиб, ещё один пострадал.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что на небольшом литейном производстве в городе Златоусте произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.