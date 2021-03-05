Один человек погиб в Златоусте из-за взрыва газового оборудования

На небольшом литейном производстве в городе Златоуст Челябинской области произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы города Алексея Коновалова.

«Сегодня утром в Златоусте произошёл взрыв газового оборудования в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания» — на небольшом литейном производстве. В результате инцидента погиб мужчина», — сказал он.

На странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что погибший был отцом-одиночкой, который воспитывал шестерых детей.

Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа с пожаром в здании в Пензе, в результате которого пострадали шесть человек.