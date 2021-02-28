СК возбудил дело из-за хлопка газа в Пензе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа с пожаром в здании в Пензе, в результате которого пострадали шесть человек.
СК возбудил дело из-за хлопка газа в Пензе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа и пожара в административном здании, в результате чего пострадали шесть человек (ч. 1 ст. 143 УК России — «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 28 февраля в арендуемом индивидуальным предпринимателем помещении нежилого здания в Пензе, где было организовано производство хлебобулочных изделий, произошли хлопок газа и возгорание.

В результате происшествия пострадали находившиеся в помещении три женщины 1995, 1986 и 1961 годов рождения, двое мужчин 1997 и 1975 годов рождения и девочка 2018 года рождения.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в результате взрыва газового баллона в Богучарском районе Воронежской области пострадали семь человек.

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