СК возбудил дело из-за хлопка газа в Пензе

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа с пожаром в здании в Пензе, в результате которого пострадали шесть человек.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа и пожара в административном здании, в результате чего пострадали шесть человек (ч. 1 ст. 143 УК России — «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 28 февраля в арендуемом индивидуальным предпринимателем помещении нежилого здания в Пензе, где было организовано производство хлебобулочных изделий, произошли хлопок газа и возгорание.

В результате происшествия пострадали находившиеся в помещении три женщины 1995, 1986 и 1961 годов рождения, двое мужчин 1997 и 1975 годов рождения и девочка 2018 года рождения.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в результате взрыва газового баллона в Богучарском районе Воронежской области пострадали семь человек.