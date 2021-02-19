В Воронежской области при взрыве газового баллона пострадали семь человек

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В результате взрыва газового баллона в Богучарском районе Воронежской области пострадали семь человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
В Воронежской области при взрыве газового баллона пострадали семь человек
  • РИА Новости

Отмечается, что во время дорожных работ на 749-м км трассы М-4 «Дон» взорвался газовый баллон ёмкостью 50 л.

«Это мостоотряд 81. Бригада рабочих в составе семи человек собиралась резать металл. Спичку поднесли — и произошёл взрыв баллона с пропаном, дно выбило. Пострадали семь человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Пострадавшие получили ожоги второй и третьей степени лица и рук. Один человек находится в реанимации.

«Три человека всего госпитализированы. А четверым оказана помощь, назначено амбулаторное лечение», — уточнили в экстренных службах региона.

В управлении Следственного комитета по Воронежской области сообщили, что ведомство начало проверку, на место происшествия выехал следователь.

Ранее взрыв и пожар произошли на газораспределительном узле на востоке Луганска.

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