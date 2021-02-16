В Луганске на газораспределительном узле произошёл взрыв
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Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на МЧС самопровозглашённой ЛНР.
«Приблизительно в 23:05 произошёл взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске, по улице 2-й Беломорской. Высота пламени достигает 20 м», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
На месте работают спасатели, представители МВД и других силовых структур.
Ранее сообщалось, что взрыв газа мог стать причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе.