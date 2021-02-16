В Луганске на газораспределительном узле произошёл взрыв

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Взрыв и пожар произошли на газораспределительном узле на востоке Луганска.
В Луганске на газораспределительном узле произошёл взрыв
  • © МЧС Луганской Народной Республики

Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на МЧС самопровозглашённой ЛНР.

«Приблизительно в 23:05 произошёл взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске, по улице 2-й Беломорской. Высота пламени достигает 20 м», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

На месте работают спасатели, представители МВД и других силовых структур.

Ранее сообщалось, что взрыв газа мог стать причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе.

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