В КЧР возбудили дело по факту пожара в пункте выдачи интернет-заказов

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В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту пожара в пункте выдачи интернет-заказов, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в региональной прокуратуре.
В КЧР возбудили дело по факту пожара в пункте выдачи интернет-заказов
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК России («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки выяснилось, что «вследствие непринятия мер работниками АО «Газпром газораспределение Черкесск» по поддержанию в надлежащем состоянии подземных газопроводов низкого давления произошла утечка газа, вызвавшая возгорание».

Инцидент произошёл 13 марта в пункте выдачи интернет-магазина Wildberries в Усть-Джегуте. Пять человек были госпитализированы.

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