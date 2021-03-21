Главный тренер «Авангарда» Хартли призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли рассказал RT, что сделал прививку от коронавирусной инфекции, а также призвал зрителей телеканала последовать его примеру.

Как отметил специалист, коронавирус — это «опасный и коварный противник», который кардинально изменил жизнь людей.

«Нам всем пришлось нелегко: игрокам, тренерам и, главное, вам — нашим фанатам», — сказал Хартли.

При этом он добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мир постепенно начинает возвращаться к прежней жизни, а происходит это благодаря «одному маленькому уколу, точнее, двум».

«Я прошёл вакцинацию и готов вернуться к привычной жизни», — признался тренер и призвал зрителей последовать своему примеру.

«Пожалуйста, не сомневайтесь. Пройдите вакцинацию. С нетерпением ждём вас на матчах «ястребов»!» — заключил Хартли.

Ранее российский телеведущий Пётр Кулешов рассказал RT, что сделал прививку от коронавируса.