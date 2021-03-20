Телеведущий Пётр Кулешов рассказал, что сделал прививку от коронавируса

Ведущий телепередачи «Своя игра» Пётр Кулешов рассказал RT, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В условиях пандемии мы все чудовищно страдаем. Мы не можем свободно передвигаться. Если есть такая возможность — меньше бояться этой заразы, — сделайте прививку. Я привился», — сказал Кулешов.

Как отметил журналист, в прививке нет ничего страшного.

«Почитайте умных врачей. Проконсультируйтесь со своими знакомыми врачами. Ведите себя рационально, включайте здравый смысл. Прививайтесь», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок.