Телеведущий Пётр Кулешов рассказал, что сделал прививку от коронавируса

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Ведущий телепередачи «Своя игра» Пётр Кулешов рассказал RT, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В условиях пандемии мы все чудовищно страдаем. Мы не можем свободно передвигаться. Если есть такая возможность — меньше бояться этой заразы, — сделайте прививку. Я привился», — сказал Кулешов.

Как отметил журналист, в прививке нет ничего страшного.

«Почитайте умных врачей. Проконсультируйтесь со своими знакомыми врачами. Ведите себя рационально, включайте здравый смысл. Прививайтесь», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок.

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