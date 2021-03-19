В Ростовской области начали проверять жильё для детей-сирот в муниципальных образованиях.

Об этом сообщает сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Ревизия инициирована по поручению губернатора Василия Голубева.

В 16 муниципалитетах проверки организованы при участии детей-сирот, представителей Минстроя, органов опеки.

В некоторых районах уже начали ремонт квартир, в которых живут дети, оставшиеся без родителей.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в Целинском районе Ростовской области.

ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.